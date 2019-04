Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach rücksichtsloser Flucht

Artern (ots)

Rücksichtslos und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete ein Autofahrer am Dienstagabend in Artern vor der Polizei. Gegen 18.45 Uhr sollte er in der Hans-Christian-Göthe-Straße kontrolliert werden. Doch statt anzuhalten, gab der BMW-Fahrer Gas. Seine Flucht durch Artern setzte sich über die Autobahnen 71 und 38 fort. Erst in Sachsen-Anhalt gelang es, mit Unterstützung von Polizisten aus Sachsen-Anhalt, den flüchtigen Fahrer zu stoppen. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht versichert war und der 27 Jahre alte Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Am BMW waren Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet oder geschädigt worden sind, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

