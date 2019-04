Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Pflanzenschutzmittel

Kalbsrieth (ots)

Am Dienstagvormittag wurde bei der Polizei der Einbruch in die Lagerhalle einer Agrargenossenschaft in der Querfurter Straße bekannt. Der oder die Einbrecher waren auf bisher unbekannte Weise in die Halle eingedrungen. Daraus erbeuteten sie unter anderem mehrere Kanister Pflanzenschutzmittel und Insektizid im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Agrargenossenschaft aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

