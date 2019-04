Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerstelle löst Polizeieinsatz aus

Steinthaleben (ots)

Eine unklare Rauchentwicklung hinter dem Sportplatz löste am Dienstagmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Vor Ort konnten die Polizisten in einem Garten am Sperlingsberg ein in einer Tonne gezündetes Feuer feststellen. Möglicherweise wurde Altöl in das Feuer gegossen, was zur starken Rauchentwicklung führte. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bendeleben, Badra und Steinthaleben.

