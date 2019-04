Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der Fahrer eines Mazda war am Montag, kurz nach 17 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Heiligenstadt in Richtung Siemerode unterwegs. An einem Kreisverkehr musste der 58-Jährige verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche 22-jährige Fahrer eines Lkw kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

