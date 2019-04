Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen entzündet

Lengefeld (ots)

Schon wieder Feuer in Anrode, schon wieder in der Prof.-Dr.-Sellmann-Straße. In der vergangenen Nacht, gegen 1.25 Uhr, kam die Polizei dort wegen eines stark qualmenden Strohballens zum Einsatz. Bei Eintreffen der Polizisten glimmte ein Ballen zwischen einer Baumgruppe. An dem mehrere Jahre alten Ballen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei geht davon aus, dass das Stroh durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Erst am vergangenen Dienstag, 26. März, hatte das Sportlerheim gebrannt. Mehrere zehntausend Euro Sachschaden waren die Folge. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

