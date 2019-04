Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Diebstahl erwischt

Nordhausen (ots)

Am späten Montagabend wurde ein Mann in Nordhausen beim Diebstahl erwischt. Der 50-jährige Dieb, ein Lkw-Fahrer, begab sich gegen 23 Uhr auf den Hof einer Werkstatt in die Rothenburgstraße. Dort baute er von einem abgemeldeten Mercedes Vito diverse Teile ab, die er beabsichtigte, mitzunehmen. Dabei wurde er vom Eigentümer ertappt, der die Polizei verständigte. Das Diebesgut hatte der 50-Jährige noch bei sich. Es wurde an den rechtmäßigen Besitzer übergeben. Gegen den Lkw-Fahrer wurde Anzeige erstattet.

