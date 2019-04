Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Carport und mehrere Fahrzeuge gehen in Flammen auf - Ergänzungsmeldung

Sondershausen (ots)

Die Kriminalpolizei untersuchte den Brandort in der Eduard-König-Straße am Montag auf Spuren. Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde. In der vergangenen Nacht wurden u.a. ein Carport und mehrere darunter abgestellte Fahrzeuge durch ein Feuer völlig zerstört.

