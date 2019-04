Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Werkstatt

Nordhausen (ots)

In einer Werkstatt in der Hohensteiner Straße kam es am Morgen zu einem Schwelbrand. Der Inhaber hatte noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen. Dennoch qualmte und glühte es auch noch bei Eintreffen der Kameraden, die den Brand im Bereich des Fußboden dann endgültig löschten. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt.

