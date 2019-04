Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche aus Pkw gestohlen

Helbedündorf (ots)

Am Sonntag hatten es Diebe nahe Friedrichsrode auf eine Handtasche abgesehen, die sich im Kofferraum eines Pkw befand. Der oder die Unbekannten schlugen zwischen 17 Uhr und 18.25 Uhr die Heckscheibe des VW ein, der auf dem Parkplatz an der Zufahrt zum Rondell abgestellt war. Anschließend stahlen sie die Handtasche, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

