LPI-NDH: Mann nach Körperverletzung im Krankenhaus

Am Sonntagabend befand sich ein Mann in Lindewerra auf dem Rückweg von einer Gaststätte zu seiner Pension. Dabei soll er, gegen 21.45 Uhr, in der Straße zur Einheit durch einen Unbekannten von hinten gestoßen worden sein. Der 63-Jährige fiel zu Boden und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Wer den Mann von hinten attackierte, ist unklar. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

