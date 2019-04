Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container bei Recyclingfirma aufgebrochen

Großengottern (ots)

Auf die Container einer Recyclingfirma hatten es Unbekannte in Großengottern in der Mülverstedter Straße abgesehen. Am Montagmorgen wurden drei gewaltsam geöffnete Container festgestellt. Offenbar wurden die Container durch die Unbekannten durchsucht. Gestohlen wurde jedoch nichts.

