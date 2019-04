Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Carport und mehrere Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Sondershausen (ots)

In der vergangenen Nacht kamen Polizei und Feuerwehr in der Edmund-König-Straße in Sondershausen zum Einsatz. Ein Carport und mehrere darunter abgestellte Fahrzeuge standen gegen 02.30 Uhr in Flammen. Die drei Bewohner des nebenan befindlichen Wohnhauses mussten evakuiert werden. Sie blieben unverletzt. Gegen 4 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Das Carport, ein weiterer Holzunterstand sowie mehrere Fahrzeuge wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 20000 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

