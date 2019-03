Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Diesel

Großbrüchter (ots)

Durch Unbekannte wurde in der Nacht vom Donnertag zum Freitag eine Scheibe an einem Lkw in Großbrüchter am Sportplatz zerstört. Zudem wurden etwa 30 Liter Diesel aus einem Aggregat auf dem Anhänger des Lkw entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

