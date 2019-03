Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer unterwegs

Nordhausen (ots)

Um 19:30 Uhr kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen einen 58-jährigen VW-Fahrer in der Riemanstraße in Nordhausen. Da in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, nahmen die Beamten den Fahrzeugführer mit zur Dienststelle und führten dort eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durch. Die Messung ergab letztendlich einen Wert von 0,54 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die sofortige Weiterfahrt untersagt.

