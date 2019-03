Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Fahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Günterode (ots)

Die Fahrerin eines Seat war am Freitagmorgen, gegen 04.25 Uhr, auf der Straße aus Reinholterode in Richtung Günterode unterwegs. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Ford einer 46-Jährigen, welche die Landstraße aus Günterode entlang der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Berlingerode befuhr. Die 22-jährige Seat-Fahrerin wurde leicht, die Fahrerin im Ford schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur genauen Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

