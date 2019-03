Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Geschädigten nach möglicher Unfallflucht

Nordhausen (ots)

Der Fahrer eines Hyundai war am Donnerstag, 28. Februar, auf dem Parkplatz des Badehauses in der Grimmelallee gegen einen abgestellten Pkw gefahren und fuhr zunächst unerlaubt davon. Im Anschluss meldete er den Unfall bei der Polizei. Das Fahrzeug, mit dem der Hyundai kollidierte und welches dabei möglicherweise beschädigt wurde, war jedoch nicht mehr am Unfallort. Daher sucht die Polizei nun den bislang unbekannten Fahrzeugbesitzer des möglicherweise beschädigten Pkw. Der Unfall ereignete sich gegen 09.10 Uhr. Der Fahrzeugbesitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

