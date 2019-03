Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Supermarkt

Bad Frankenhausen (ots)

Ein Mann erlebte in der vergangenen Nacht eine böse Überraschung, als er eine Bäckerei im Salzwiesenrein beliefern wollte. Der Lieferant stellte Einbruchsspuren fest und informierte die Polizei. Unbekannte waren gegen 3.15 Uhr durch gewaltsames Öffnen der Haupteingangstür in den Markt eingedrungen. Mitgenommen haben der oder die Täter Tabak und Armbanduhren im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Supermarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell