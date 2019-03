Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jogger von Hund und Herrchen angegriffen

Leinefelde (ots)

Ein Jogger wurde am Donnerstagabend im Eichsfeld erst von einem Hund und danach von dessen Herrchen attackiert. Der Läufer war gegen 19.25 Uhr in Leinefelde auf der Birkunger Straße unterwegs, als er von dem Hund angegriffen wurde. Diesen konnte er mit Pfefferspray abwehren. Daraufhin wurde er vom Hundebesitzer ins Gesicht geschlagen und verletzt. Der bislang unbekannte Hundehalter entfernte sich anschließend. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Tierbesitzer machen können. Der Mann war ca. 30 Jahre alt und 1,70 m groß. Er hatte kurzes Haar und sprach hochdeutsch. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell