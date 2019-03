Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots)

Bereits am Donnerstag, 14. März, ereignete sich in Nordhausen eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 16-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Oskar-Cohn-Straße unterwegs. Auf Höhe des Fußgängerüberweges beabsichtigte er, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei wurde er von einem herannahenden Pkw erfasst, kam ins Wanken, stieß mit dem Fuß gegen einen Pfeiler und verletzte sich. Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Unfall geschah gegen 13.50 Uhr. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

