Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw auf Pkw aufgefahren

Nordhausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwochabend in Nordhausen zwei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Lkw befuhr, kurz nach 17.30 Uhr, die Barbarossastraße. An der Kreuzung zur Rothenburgstraße fuhr der 53-Jährige mit seiner Sattelzugmaschine auf einen stehenden Mazda auf, dessen Fahrerin aufgrund einer roten Ampel gehalten hatte. Die Mazda-Fahrerin und ihre Beifahrerin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell