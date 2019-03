Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden an Tor

Bad Langensalza (ots)

Einen Schaden von ca. 1000 Euro richtete ein bislang unbekannter Radfahrer am Sonntagabend, 25. März, an. Er hatte gegen 23.10 Uhr das Tor zum Hubschrauberlandeplatz im Illebener Weg aufgebrochen. Was er auf dem Landeplatz wollte, ist noch unklar. Die Handlung wurde auf einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Ermittlungen dauern an.

