Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsalarm in Supermarkt

Mühlhausen (ots)

Auf einen Supermarkt im Papiermühlenweg hatten es Einbrecher in der vergangenen Nacht in Mühlhausen abgesehen. Kurz nach 3 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass der Einbruchsalarm in dem Supermarkt ausgelöst hat. Unbekannte hatten auf der Rückseite des Marktes eine Tür zum Warenlager gewaltsam geöffnet. Gestohlen wurde jedoch nichts. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

