Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Bulls Fahrrad aufgefunden

Nordhausen (ots)

Am Abend des 26.03.2019 wurde durch Polizeibeamte vor der Nordhäuser Marktpassage ein unangeschlossenes Fahrrad der Marke Bulls festgestellt. Die Überprüfung ergab, dass das besagte schwarze Bulls Fahrrad am 19.03.2019 in der Nordhäuser Behringstraße entwendet wurde. Das Bulls Fahrrad wurde sichergestellt und zum Inspektionsdienst Nordhausen verbracht.

