Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit fremden Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis davon gefahren

Oberdorla (ots)

Ein Mann meldete sich am Montagabend bei der Polizei und teilte mit, dass sein VW, von einem ihm bekannten 22-Jährigen, unbefugt genutzt wird. Demnach soll der 22-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die Fahrzeugschlüssel widerrechtlich an sich genommen und mit dem Fahrzeug nach Mühlhausen gefahren sein. Nach 3,5 Stunden konnten Polizisten den gesuchten VW am Lentzeplatz in Mühlhausen, ohne Fahrer, feststellen. Am Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Der VW wurde sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell