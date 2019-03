Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer nach Auffahrunfall unter Schock

Nordhausen (ots)

Der 50 Jahre alte Fahrer eines Volvo befuhr am Montagnachmittag den Kommunikationsweg in Nordhausen. Dabei fuhr er auf den stehenden Chevrolet einer 20-Jährigen auf. Dieser wiederum wurde auf den davor befindlichen, ebenfalls haltenden, Peugeot eines 45-Jährigen aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Einer der Fahrer erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden.

