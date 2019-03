Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrssünder muss Sicherheitsleistung zahlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montagnachmittag stoppten Polizisten in der Dürerstraße den Fahrer eines Audi. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Alkoholtest ergab 2,1 Promille, zudem stand er unter Drogen. Gegen den polnischen Fahrer wurde Anzeige erstattet. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, kam er zunächst in Polizeigewahrsam. Aus diesem wurde er kurze Zeit später, nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro, wieder entlassen.

