Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto fängt in Werkstatt Feuer

Niedersachswerfen (ots)

In einer Autowerkstatt in Niedersachswerfen ging am Montagabend ein Auto in Flammen auf. Das Fahrzeug ließ sich zunächst nicht starten. Unmittelbar danach fing es Feuer. Der Kfz-Meister schob das brennende Auto noch aus der Werkstatt. Dabei wurde er leicht an der Hand verletzt. Ein technischer Defekt führte zu dem Brand.

