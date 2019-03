Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Artern (ots)

Die Fahrerin eines Opels war am Montagmorgen, gegen 07.50 Uhr, in der August-Bebel-Straße unterwegs. Die 77-Jährige beabsichtigte, in die Karl-Liebknecht-Straße einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sie verlor die Kontrolle über ihren Opel und kollidierte infolge dessen mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford. Dieser wurde wiederum auf den ebenfalls abgestellten Vw geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell