Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Nordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Montagvormittag eine Frau in Nordhausen beim Einkaufen. Sie hatte gegen 10 Uhr ihren Einkauf an der Kasse im Marktkauf, im Darrweg bezahlt und ihre Geldbörse in der Handtasche verstaut. Als sie am Auto ankam, war die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld verschwunden. Wer hat möglicherweise den Diebstahl beobachtet? Wem sind im Bereich des Marktkaufes oder auf dem angrenzenden Kundenparkplatz verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

