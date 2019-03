Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sportlerheim von Dieben heimgesucht, Einbruch aber gescheitert

Heyerode (ots)

Am Montagvormittag meldete der Bürgermeister der Gemeinde Heyerode einen versuchten Einbruch im Sportlerheim, in der Hauptstraße. Unbekannte wollten die Tür zum Heim gewaltsam öffnen, mussten aber unverrichteter Dinge wieder davon ziehen. Lediglich die Türklinke ließen sie mitgehen. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind verdächtige Personen am Sportlerheim aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

