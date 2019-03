Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geländer vom Sportplatz gestohlen, die Polizei sucht Zeugen

Kefferhausen (ots)

Vom ehemaligen Sportplatz in Kefferhausen wurden mindestens 80 Meter Geländer gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 18. März und Montag, 25. März. Unbekannte hoben das Geländer, samt einbetonierten Pfosten, aus dem Boden. Den Betonfuß ließen sie, abgeschlagen, zurück. Am Fußballtor scheiterten die Diebe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können. Wem sind im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang gebracht werden können? Wo wurden mehrere hundert Kilogramm Metall angeboten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

