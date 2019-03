Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Artern - Kalbsrieth (ots)

Ein Hase versuchte am 23.03.2019 gegen 00:45 Uhr die Ortsverbindungsstraße L1172 zwischen Artern und Kalbsrieth zu queren. Hierbei beachtete der Hase nicht den Pkw Ford Fiesta, welcher mit seiner Fahrerin auf der Straße aus Richtung Artern kommend, in Richtung Kalbsrieth unterwegs war. Es kam zum Unfall zwischen Pkw und Hase in dessen Verlauf der Hase an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Pkw wurde nicht verletzt, am Pkw selbst kam es zu Sachschaden in Höhe von zirka 800,00 Euro.

