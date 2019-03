Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Geldautomat - Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, ereignete sich in Leinefelde, in der Bergstraße, ein Einbruch in eine Filiale der Deutschen Bank. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten zwei bislang Unbekannte, durch gewaltsames Öffnen eines Geldautomaten, einen hohen Bargeldbetrag. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 50000 Euro. Die Täter sollen nach der Tat mit einem grauen PKW Mercedes A-Klasse in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Auffällig am Fahrzeug war eine lautstarke Sportauspuffanlage. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Wem ist in der Nacht oder am Samstagmorgen ein solches Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960.

