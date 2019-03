Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feierlichkeit unter Kollegen endet in Gewahrsamszelle

Wiehe (ots)

Für einen 36-jährigen Mann endete eine Feierlichkeit unter Kollegen am späten Donnerstagabend in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Während der Feier in Wiehe waren mehrere Kollegen in Streit geraten. Als der betrunkene Mann versuchte, zwei seiner Kollegen zu verletzen, wurde die Polizei verständigt. Er leistete gegenüber den Polizisten Widerstand, beleidigte und bedrohte sie. Die Kollegen blieben unverletzt. Was der Auslöser des Streits war, ist bislang nicht bekannt.

