Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Eigenrieden (ots)

Am Donnerstagabend endete ein Verkehrsunfall im Unstrut-Hainich-Kreis für einen Autofahrer tödlich. Der Mann war kurz vor 22 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Landstraße von Eigenrieden in Richtung Struth unterwegs. In einer Kurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, infolge dessen der Audi mit einem Baum kollidierte. Der 49 Jahre alte Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell