Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei- und Feuerwehreinsatz am Güterbahnhof

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Am Güterbahnhof zu einer Rauchentwicklung. Ersten Ermittlungen zufolge wurde im Gebäude durch Unbekannte Papier entzündet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Am Gebäude entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell