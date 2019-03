Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifenplatzer an Moped führt zu Auffahrunfall

Artern (ots)

Ein Mopedfahrer war am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Artern in Richtung Schönfeld unterwegs. Aufgrund eines Schadens am Hinterreifen verlor der 16-Jährige die Kontrolle über seine Simson und stürzte. Der dahinter befindliche 37-jährige Lkw-Fahrer bemerkte dies und bremste ab, sodass er rechtzeitig zum Stehen kam. Der dahinter fahrenden 55-Jährigen Autofahrerin gelang dies nicht. Sie fuhr auf den Lkw auf. Am Mercedes der 55-Jährigen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch der Mopedfahrer blieb unversehrt.

