Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustelle von Dieben heimgesucht

Pfafferode (ots)

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Diebe es auf eine Baustelle in Pfafferode abgesehen hatten. Der oder die Unbekannten öffneten das Schloss des Baustellentores gewaltsam. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht endgültig geklärt. Möglicherweise sind die Diebe während der Tat gestört worden. Wer hat etwas bemerkt oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Mülhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell