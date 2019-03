Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fassade mit Graffiti beschmiert

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochvormittag wurde in der Kräuterstraße in Mühlhausen ein Graffiti an der Fassade eines Wohnhauses festgestellt. Bislang Unbekannte hatten die Fassade mit Buchstaben beschmiert. Wer hat den oder die Täter bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell