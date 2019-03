Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Raub gesucht

Nordhausen (ots)

Am Montagabend soll es in Nordhausen zu einem tätlichen Angriff auf einen jungen Mann gekommen sein, in deren Folge ihm persönliche Gegenstände gestohlen worden sind. Ermittlungen zufolge, hielt sich der 29-Jährige kurz nach 20.00 Uhr im Bereich des Neptunbrunnens in der Käthe-Kollwitz-Straße auf. Dort soll er von mehreren Personen attackiert worden sein, die ihm Bargeld und Zigaretten abnahmen. Er wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Noch am Abend konnte er dieses jedoch wieder verlassen. Trotz intensiver bisheriger Ermittlungsarbeit durch die Polizei, ist das Tatgeschehen noch nicht geklärt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

