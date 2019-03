Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenhütte

Sondershausen (ots)

Am Montag wurde eine Gartenhütte des Gartenvereins Frohe Zukunft in der Panzerstraße von Dieben heimgesucht. Der oder die Diebe gelangten durch gewaltsames Öffnen in die Laube und nahmen einen Akkuschrauber mit. Sie verursachten einen Sachschaden von 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

