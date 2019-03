Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit in Wohnung endet tödlich

Mühlhausen (ots)

Am Montagabend kam es in einer Wohnung in Mühlhausen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann tödlich verletzt wurde. Offenbar war ein Streit zwischen dem Opfer und seiner 22-jährigen Bekannten in deren Wohnung derart eskaliert, dass auch die 22-Jährige ins Krankenhaus musste. Das Opfer, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, erlag noch in der Wohnung seinen schweren Verletzungen. Noch am Abend haben Kriminalpolizei und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes am Tatort Spuren gesichert. Warum es zum Streit zwischen den Beiden kam, ist noch völlig unklar.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell