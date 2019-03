Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuhdiebe in Therme

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntag schlugen Diebe in der Therme in der Böhmenstraße zu. Während des Thermenbesuchs hatte eine Frau ihre Schuhe unterhalb ihres Spindes abgestellt. Als sie zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte ihre Schuhe gestohlen hatten. Die Tat ereignete sich zwischen 17.20 Uhr und 20.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

