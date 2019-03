Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Taschendiebstahl

Dreiste Diebe schlugen am Freitagnachmittag in Sondershausen zu. Ein Mann wartete gegen 16.20 Uhr in der Straße Am Steg. Als er noch einmal in sein Haus musste, ließ er für kurze Zeit seine Tasche vor dem Haus stehen. Diesen Moment nutzten die vorbeifahrenden Diebe, hielten ihr Fahrzeug und nahmen die Tasche mit. Anschließend fuhren sie mit ihrem blauen Pkw in Richtung Großfurra davon. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den oder die Unbekannten aufgenommen.

