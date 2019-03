Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenhaus aufgebrochen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der Einbruch in eine Gartenlaube an der alten Burg bekannt. Unbekannte öffneten das Fenster gewaltsam und drangen anschließend in das Gartenhaus ein. Gestohlen haben der oder die Einbrecher ersten Ermittlungen zufolge jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03601/6510 entgegen.

