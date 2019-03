Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Uder (ots)

Bei einem Unfall ist am Sonntagabend ein Autofahrer im Eichsfeldkreis leicht verletzt worden. Der 18-Jährige war auf der Landstraße von Uder in Richtung Arenshausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW verlor. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer musste medizinisch versorgt werden. Die Straße war zwischen dem Abzweig Birkenfelde und Schönau zwischenzeitlich voll gesperrt.

