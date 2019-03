Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision einfach davon gefahren

Ellrich (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Wochenende in Ellrich ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Der Besitzer eines Opels hatte diesen von Freitag bis Sonntag auf dem Nikolaiplatz abgestellt. Als er seinen Pkw am Sonntagabend wieder nutzen wollte, stellte er unfallbedingte Schäden an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

