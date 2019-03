Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfälle

Holzthaleben und Straußberg (ots)

Am Freitag, den 15.03.2019, um 19:25 Uhr ereignete sich ein Wildunfall zwischen einem Pkw Citroen und einem Wildschwein. Der 29-jährige Fahrzeugführer befuhr die L 1032 aus Richtung Holzthaleben kommend in Richtung Keula, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Wildschwein, welches in der Folge in unbekannte Richtung davon lief. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, am Citroen entstand Sachschaden.

Am Samstag, den 16.03.2019, um 19:59 Uhr ereignete sich ein Wildunfall zwischen einem Pkw Suzuki und einem Reh. Die 41-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L 2083 aus Richtung Immenrode kommend in Richtung Straußberg, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Reh, welches in der Folge an der Unfallstelle verendete. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, am Suzuki entstand Sachschaden.

