Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung

Artern (ots)

Am Samstag, den 16.03.2019, um 05:10 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Dunklen Straße in Artern. Hier wurde durch eine unbekannte Person eine Fensterscheibe einer Eingangstür eingeschlagen. Die Schadenshöhe wird mit ca. 100 EUR beziffert. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu der oder dem Tatverdächtigen oder zum benutzten Tatmittel machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Artern unter der 03466-3610 zu melden.

