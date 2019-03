Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung bei Faschingsveranstaltung

Greußen (ots)

In den späten Abendstunden des Samstages, dem 16.03.2019, kam es in der Erfurter Straße in Greußen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes und einem 43-jährigen Besucher. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand beabsichtigte der Geschädigte die Faschingsveranstaltung zu besuchen, was diesem durch den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgrund der Auslastung der Veranstaltung verwehrt wurde. Es kam zu einer zunächst verbalen Streitigkeit. Der Geschädigte wurde dann in der Folge der Auseinandersetzung durch den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht verletzt, weiterhin wurde eine 35-jährige Besucherin der Veranstaltung bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung bei beiden Geschädigten war nicht notwendig. Entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell